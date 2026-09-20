Eboli, notte di tensione in centro: uomo ferito dopo una violenta rissa

Ancora una notte di tensione ed episodi violenti ad Eboli. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono dovuti intervenire tempestivamente a seguito di una rissa scoppiata in strada, che ha visto il coinvolgimento e il ferimento di un residente.

L’intervento dei soccorsi in via IV Novembre

L’allarme è scattato intorno alle ore 2:00 della notte, quando la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento immediato di un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI per un’emergenza in via IV Novembre. Giunti celermente sul posto, i sanitari si sono trovati di fronte a un uomo di 46 anni che presentava diverse lesioni riportate durante la colluttazione.

Il trasporto in ospedale e le condizioni del 46enne

I soccorritori dell’equipaggio VOPI hanno prestato le prime cure sul posto per stabilizzare il ferito. Successivamente, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Eboli.

Gli accertamenti medici hanno evidenziato traumi al volto, alla spalla e alla schiena. L’intervento si è concluso con il ricovero del 46enne presso la struttura ospedaliera per le valutazioni e le cure del caso.