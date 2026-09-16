Cilento

Castellabate, violenta lite nei pressi di un distributore di benzina: due feriti

Tensione a Santa Maria di Castellabate per una violenta lite in strada. Intervengono i Carabinieri e il Soccorso Valcalore: al vaglio le immagini delle telecamere

Di: Manuel Chiariello

Tensione nella serata di oggi a Santa Maria di Castellabate nei pressi di un distributore di carburante lungo la Via del Mare. Due cittadini del posto, di cui uno di origine straniera, avrebbero scaturito una violenta lite degenerata poi in una colluttazione a bottigliate.

I soccorsi e le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, dopo un iniziale battibecco la situazione è precipitata rapidamente per cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno immediatamente identificato i responsabili e ristabilito la calma. Necessario anche l’intervento di un’ambulanza del Soccorso Valcalore che ha prestato le cure del caso ai due responsabili della lite.

Il cittadino di origine straniera ha riportato una ferita in testa con necessaria sutura, mentre per il secondo si è trattato solo di una contusione. Al vaglio delle forze dell’ordine anche le telecamere di videosorveglianza che aiuteranno a determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.

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