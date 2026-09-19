Eboli, molesta i fedeli al Santuario della Madonna delle Grazie: bloccato 57enne

Nel primo pomeriggio di oggi, gli agenti della Polizia Municipale di Eboli, diretti dal Comandante Tenente Colonnello Avv. Daniele De Sanctis, sono intervenuti nei pressi del Santuario della Madonna delle Grazie, dove era stata segnalata la presenza di un uomo intento a molestare i fedeli e ad accattonare con insistenza, tentando a più riprese di accedere all’interno dell’edificio sacro.

L’operazione

L’identificazione e i precedentiI caschi bianchi hanno prontamente bloccato e identificato il soggetto: si tratta di un uomo di 57 anni (classe 1969), originario dell’hinterland napoletano, già noto alle forze dell’ordine per svariati precedenti di polizia legati a reati predatori, in particolare furti di arredi ed oggetti ecclesiastici.

La violazione della misura cautelare e la denuncia

Dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza è emerso che a carico dell’uomo pendeva la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Salerno. Condotto presso il Comando per le formalità di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per l’inottemperanza alla misura prescritta, secondo quanto disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno.

La sua posizione è ora al vaglio dei magistrati: a seguito della reiterata violazione del divieto di dimora, rischia l’aggravamento della misura e l’eventuale emissione di un ordine di carcerazione.

Presidio del territorio e sicurezza urbana

L’operazione odierna rientra nell’attività di intensificazione dei controlli volti a tutelare i luoghi di culto, la sicurezza urbana e la tranquillità della cittadinanza.