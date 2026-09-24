Attualità

Linea Battipaglia-Sapri: circolazione ferroviaria regolare dopo guasto tecnico

Circolazione ferroviaria tornata regolare sulla linea Battipaglia-Sapri dopo un inconveniente tecnico. Ritardi per i treni regionali e Intercity

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Filippo Di Pasquale
Di:Filippo Di Pasquale
Laureato in giurisprudenza, collabora con InfoCilento occupandosi di cronaca attualità e cultura. E' appassionato di musica, eventi e tradizioni locali. Segue con attenzione gli sviluppi sociali...

Circolazione ferroviaria tornata regolare sulla linea Battipaglia – Sapri, nello specifico nella tratta compresa tra Battipaglia e Agropoli, dopo i disagi registrati nelle prime ore della mattinata a causa di un guasto tecnico.

Ritorno alla normalità dopo l’intervento tecnico

La situazione è tornata sotto controllo a partire dalle ore 07:50, momento in cui i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) hanno completato l’intervento di ripristino. I disagi per i pendolari e i viaggiatori erano iniziati intorno alle ore 06:10, quando un inconveniente tecnico alla linea aveva costretto a rallentare la marcia dei convogli.

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Ritardi e ripercussioni sulla mobilità dei treni

Nel corso della mattinata, prima dell’ultimazione dei lavori di riparazione, i convogli in transito sulla direttrice hanno registrato rallentamenti fino a 30 minuti. Con il progressivo superamento dell’anomalia e il ripristino della piena efficienza dell’infrastruttura, i successivi rallentamenti per i treni Intercity e Regionali si sono attestati fino a un massimo di 25 minuti, prima del ritorno definitivo alla regolare programmazione oraria.

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