Agropoli, domenica la prima edizione del Trofeo “Baia di Trentova”

Agropoli si prepara ad accogliere gli appassionati delle due ruote per il debutto di una nuova manifestazione sportiva. Domenica 27 settembre andrà in scena il 1° Trofeo “Baia di Trentova”, gara ciclistica organizzata dall’ASD Ciclisti Cilentani con il patrocinio del Comune di Agropoli. L’evento si svolgerà in una delle location più suggestive del territorio cilentano, offrendo ai partecipanti non solo una sfida sportiva ma anche l’occasione di pedalare immersi in un paesaggio naturale di rara bellezza.

Il programma della giornata

La manifestazione prevede due batterie di gara, pensate per offrire a un ampio numero di atleti la possibilità di partecipare. Il ritrovo dei ciclisti è fissato per le ore 7:30 presso il Centro Visite di Trentova, punto di riferimento logistico per l’intera giornata. Le partenze sono invece programmate rispettivamente alle ore 8:45 e alle ore 10:45, garantendo così una scansione ordinata degli atleti lungo il percorso.

Una gara nel cuore della Baia di Trentova

Il tracciato si snoderà lungo l’area della Baia di Trentova, cornice naturalistica che rende Agropoli una delle mete più apprezzate della costiera cilentana. La scelta di questo scenario non è casuale: gli organizzatori hanno voluto unire la componente agonistica a quella turistico-paesaggistica, trasformando l’evento in una vetrina per il territorio, capace di attirare ciclisti e appassionati anche da fuori provincia.

L’organizzazione e il patrocinio istituzionale

A curare i dettagli della manifestazione è l’ASD Ciclisti Cilentani, realtà sportiva radicata nel territorio e da tempo impegnata nella promozione del ciclismo amatoriale nel Cilento. Il patrocinio del Comune di Agropoli conferma il sostegno dell’amministrazione locale a un’iniziativa che coniuga sport, socialità e valorizzazione ambientale, in linea con la vocazione turistica della città.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati

Il 1° Trofeo “Baia di Trentova” si candida a diventare un appuntamento fisso nel calendario ciclistico cilentano. La formula su due batterie consente infatti di coinvolgere diverse categorie di atleti, mentre l’orario mattutino delle partenze permette di sfruttare le condizioni climatiche più favorevoli di fine settembre. Per chi ama il ciclismo e desidera vivere una giornata all’insegna dello sport en plein air, l’appuntamento di domenica rappresenta un’occasione imperdibile.