Attualità

Il mega yacht Altair III di Diego Della Valle in rada a Scario

L'imbarcazione da 50 milioni di dollari del patron di Tod's incanta i passanti. A bordo eleganti saloni con pezzi da collezione Ferrari, idromassaggio ed eliporto

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Maria Emilia Cobucci
Di:Maria Emilia Cobucci
Giornalista per scelta, professione e passione. Una passione che mi accompagna sempre nel mio lavoro tanto da renderlo unico. Testarda e determinata, sono sempre alla ricerca...
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Le acque antistanti il lungomare Marconi di Scario ancora una volta ospitano il panfilo Altair III, il mega yacht di proprietà dell’imprenditore Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo Tod’s. La splendida imbarcazione in serata ha attirato l’attenzione di tanti curiosi che riescono ad ammirarla dal lungomare.

Valore, storia e Restyling

Secondo le stime lo yacht Altair III di Della Valle ha un valore di circa 50 milioni di dollari. È stato costruito nel 1974 e batte bandiera italiana. Nel 2004 John Bannenberg, uno dei migliori designer di yacht al mondo, ha fatto un restyling della barca, dandogli la forma che ha oggi. È riconoscibile per il fumaiolo nero listato di giallo.

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Caratteristiche e interni esclusivi

Dispone di 9 suite per ospitare 18 persone oltre a 20 unità di equipaggio. Una caratteristica degli interni sono gli eleganti saloni in cui sono esposti alcuni pezzi da collezione delle auto da corsa Ferrari.

Presenti anche una vasca idromassaggio e un piccolo eliporto situato sul ponte, strutture visibili anche dall’esterno. Un legame consolidato con il territorioNon è la prima volta che Diego Della Valle approda con l’Altair III nel Cilento, dove ormai è di casa.

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