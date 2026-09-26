Cronaca

Tragico incidente sull’A2 a Battipaglia: scontro auto-moto, morto 31enne

Tragedia sull'A2 del Mediterraneo a Battipaglia: scontro tra auto e moto, perde la vita un 31enne. Svincolo chiuso in direzione nord e traffico in tilt.

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Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Tragedia nel pomeriggio lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove un violento scontro tra un’auto e una moto all’altezza dello svincolo di Battipaglia è costato la vita a un giovane di 31 anni. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione in direzione nord, con la temporanea chiusura dello svincolo e lunghe code lungo l’importante arteria stradale.

La dinamica dello scontro sull’A2

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio, per cause ancora al vaglio delle autorità competenti. L’impatto tra la vettura e il motociclo è stato estremamente violento, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorritori. Sul luogo della tragedia sono confluite tempestivamente diverse ambulanze della Vopi e della Croce Verde, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale dell’Anas per la gestione della viabilità e dei rilievi tecnici necessari a ricostruire l’accaduto.

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Inutili i soccorsi per il motociclista di 31 anni

Nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi disperati da parte dei sanitari del 118 di rianimare il motociclista, per il trentunenne non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine proseguono negli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica e le responsabilità dello scontro.

Ripercussioni sul traffico e chiusura dello svincolo

L’incidente e le successive operazioni di soccorso e rilievo hanno avuto un impatto immediato sulla mobilità autostradale. Si registrano pesanti ripercussioni sulla circolazione, con code e rallentamenti significativi lungo la carreggiata in direzione nord. Per agevolare le operazioni e garantire la sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea dello svincolo di uscita di Battipaglia per i veicoli diretti a nord, invitando gli automobilisti alla massima prudenza e a valutare percorsi alternativi.

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