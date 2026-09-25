Tensione a Battipaglia: donna dà in escandescenze e aggredisce i soccorritori

Momenti di forte tensione si sono vissuti nella mattinata in via Cavalcanti a Battipaglia, dove una donna in evidente stato di agitazione ha minacciato di lanciarsi nel vuoto prima di aggredire il personale sanitario intervenuto per prestarle i primi soccorsi.

L’allarme in via Cavalcanti e l’arrivo dei soccorsi

L’episodio ha mobilitato tempestivamente i soccorsi locali. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI per gestire l’emergenza legata alla richiesta di aiuto della donna. La situazione è rapidamente degenerata quando la persona coinvolta, anziché accettare l’assistenza medica, ha iniziato a scagliarsi contro i soccorritori presenti sul posto. Nel corso delle fasi concitate dell’intervento, la donna ha lanciato un mobile contro il mezzo di soccorso, danneggiandolo e rendendo indispensabile l’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia di Stato e l’aggressione ai sanitari

Per ristabilire l’ordine e garantire l’incolumità dei presenti è stato necessario l’intervento immediato della Polizia di Stato. Nonostante la presenza degli agenti, la situazione è ulteriormente precipitata prima che si potesse procedere al trasferimento in ospedale. La donna ha infatti colpito violentemente due operatori sanitari: uno è stato ferito al polso, mentre l’altro è stato raggiunto nella zona perioculare. I sanitari feriti sono stati immediatamente medicati sul posto per le lesioni riportate.

Il trasferimento all’ospedale Ruggi di Salerno

Dopo le fasi più acute della crisi e grazie al supporto delle forze dell’ordine, la situazione è stata messa in sicurezza. La donna è stata infine caricata a bordo dell’ambulanza e trasportata d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno per tutti gli accertamenti clinici e le cure psichiatriche del caso. L’intervento si è concluso definitivamente solo dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona e il completamento del trasporto della paziente in ospedale.