Sicurezza a Salerno: stretta della Prefettura dopo l’aggressione

Salerno risponde con un immediato innalzamento dei livelli di attenzione e controllo dopo i fatti di cronaca che ieri sera hanno scosso il centro cittadino. In largo San Tommaso d’Aquino, attorno alle 21.30, una ragazza ventenne della provincia è stata sorpresa e ferita alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava isolata. La gravità dell’accaduto ha spinto le istituzioni a mobilitarsi tempestivamente per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e arginare ogni forma di criminalità urbana.

La stretta della Prefettura e i nuovi controlli

Di fronte al grave episodio di violenza registrato nel capoluogo, il Prefetto Francesco Esposito è intervenuto disponendo misure straordinarie per la tutela della cittadinanza. “In seguito al grave episodio di violenza accaduto ieri sera in largo San Tommaso d’Aquino nel comune capoluogo – in attesa degli approfondimenti investigativi in corso – il Prefetto Francesco Esposito ha immediatamente disposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, da parte delle Forze di Polizia, nel centro di Salerno e in altre aree della città”. Questa linea d’azione punta a presidiare in modo capillare sia le zone centrali sia i quartieri più sensibili, garantendo un monitoraggio costante e visibile.

Le indagini e le condizioni della giovane vittima

Intanto proseguono senza sosta le attività investigative della Polizia di Stato per dare un volto e un nome all’aggressore, dileguatosi dopo l’atto sconsiderato. Gli investigatori stanno vagliando ogni elemento utile, comprese le testimonianze e le telecamere di sorveglianza della zona. La giovane, trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso dopo l’allarme lanciato da un passante, fortunatamente non si trova in pericolo di vita, ma la comunità locale resta scossa da un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana.