Incidente a Sala Consilina: scontro tra un autobus e un SUV

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Sala Consilina, dove un autobus di linea e un SUV sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo le arterie della località San Sebastiano. Nonostante la dinamica dello scontro abbia fatto temere il peggio nei primi istanti, l’episodio non ha fortunatamente registrato feriti tra i conducenti e gli eventuali passeggeri presenti a bordo dei mezzi.

L’intervento dei soccorsi e la gestione della viabilità

Immediata la macchina dei soccorsi attivata a seguito della segnalazione dell’impatto. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 con un’autoambulanza per prestare le prime cure del caso e accertarsi delle condizioni di salute delle persone coinvolte, per le quali non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Contemporaneamente, per garantire la sicurezza dell’area e gestire i disagi alla circolazione, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina unitamente agli agenti della Polizia Locale.

Rilievi in corso per ricostruire la dinamica

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi planimetrici e i rilievi di rito sul manto stradale per stabilire la precisa dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Il traffico veicolare nella zona di San Sebastiano ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli e messa in sicurezza della carreggiata, prima di tornare alla regolare fluidità.