Caggiano protagonista su Rai 1 nella fiction sul caso Kassam

Caggiano si prepara a entrare nelle case di milioni di italiani. Il borgo del Vallo di Diano è stato scelto tra le location di “177 Giorni – Il rapimento di Farouk Kassam”, la grande produzione televisiva Rai trasmessa su Rai 1 a partire da lunedì 16 novembre 2026 e articolata in tre serate.

Un appuntamento atteso per la comunità locale

Per la cittadinanza caggianese l’appuntamento è particolarmente sentito. Nelle immagini della fiction sarà infatti possibile riconoscere luoghi, scorci e ambientazioni caratteristiche del paese, trasformati per l’occasione in set d’eccezione per raccontare una delle vicende di cronaca più drammatiche e conosciute degli ultimi decenni.

Un’importante vetrina promozionale per il territorio

La presenza di Caggiano all’interno di una produzione di rilievo nazionale rappresenta una straordinaria occasione di promozione territoriale. Le riprese e la messa in onda televisiva consentiranno di portare le bellezze storiche e paesaggistiche del borgo all’attenzione di un pubblico vasto e variegato.

Dal set televisivo alla prima serata

L’attesa della comunità è ora concentrata sulla programmazione ufficiale. A partire da lunedì 16 novembre, per tre serate consecutive, Caggiano sarà protagonista sul piccolo schermo, offrendo ai residenti e agli spettatori l’emozione di ammirare il proprio paese all’interno di una narrazione televisiva di grande impatto.