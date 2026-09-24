Grotte di Pertosa: torna Diversamente Speleo tra inclusione e solidarietà

Domenica 27 settembre le Grotte di Pertosa-Auletta ospitano l’iniziativa “Diversamente Speleo”, un evento progettato per consentire a persone con diverse abilità di vivere l’esperienza dell’esplorazione sotterranea in sicurezza, grazie al supporto di speleologi e volontari.

Un percorso sotterraneo accessibile e condiviso

L’appuntamento è fissato per le ore 10:00, con l’ingresso in grotta previsto intorno alle 11:00. Il complesso carsico campano, celebre per il fiume sotterraneo Negro navigabile in barca, si trasforma per l’occasione in uno spazio di inclusione sociale. L’obiettivo della manifestazione è dimostrare come gli ambienti naturali complessi possano diventare luoghi di partecipazione aperta, unendo la conoscenza del territorio alla solidarietà.

L’evento nasce dalla collaborazione tra diverse realtà territoriali e associative. Tra i promotori figurano il Gruppo Speleologico del Club Alpino Italiano di Salerno, la Federazione Speleologica Campana, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, la Fondazione MIdA, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, l’associazione Ascoltami Onlus, la GOPI Protezione Civile ODV di Caggiano e le amministrazioni comunali di Pertosa e Auletta. La giornata prevede inoltre momenti di convivialità curati dalla Protezione Civile di Caggiano.

Solidarietà e memoria nel nome di Samuele

Questa edizione dell’iniziativa assume un profondo valore commemorativo ed è dedicata a Samuele, un bambino scomparso lo scorso anno a nove anni dopo una lunga lotta contro una malattia rara. Durante l’evento viene promossa una raccolta fondi a sostegno del progetto “Il Sorriso di Samuele”.

Le donazioni raccolte durante la giornata saranno devolute al potenziamento del “Guscio dei bimbi”, l’hospice pediatrico dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. La struttura offre accoglienza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie durante i percorsi di cura a lungo termine, e i fondi raccolti serviranno ad ampliare la capacità di accoglienza e a incrementare i posti letto disponibili.