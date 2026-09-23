Attualità

Ospedale di Polla, 5 milioni per adeguamento sismico e reparti

L'Asl Salerno approva il progetto da 5 milioni per l'ospedale di Polla. Lavori in arrivo per la sicurezza sismica, il pronto soccorso e le sale operatorie

Di:
Alessandro Pippa
Di:Alessandro Pippa
Appassionato di sport (prevalentemente calcio), mi occupo di telecronache e trasmissioni sportive, esperienza anche nel settore radiofonico. Lo sport è vita.
Ospedale di Polla, 5 milioni per adeguamento sismico e reparti

L’Asl Salerno ha dato il via libera definitivo alla progettazione di fattibilità per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Il programma di interventi, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, prevede un investimento complessivo di cinque milioni di euro. I fondi saranno destinati in modo mirato al rinforzo sismico delle strutture edilizie e al potenziamento dei reparti nevralgici del presidio sanitario, tra cui il pronto soccorso, le sale operatorie e l’unità di gastroenterologia.

Dettagli e copertura finanziaria dell’intervento

Il quadro economico dell’operazione è sostenuto da una copertura mista statale e regionale. Dei cinque milioni stanziati complessivamente, 3,7 milioni provengono da risorse statali, mentre la quota restante di 1,3 milioni è a carico della Regione Campania. All’interno della spesa complessiva figurano 800.000 euro specificamente riservati all’acquisizione di nuove attrezzature sanitarie e arredi moderni per i reparti interessati dai cantieri.

Leggi anche:

Teggiano, al via il trasloco del Comune: uffici temporanei a Piedimonte
Caggiano, vent’anni di Protezione Civile: il GOPI festeggia in Piazza Lago
Marcialonga 2026 a Sala Consilina: sport, solidarietà e musica

Entrando nel dettaglio tecnico delle voci di spesa, che ammontano a poco più di 3,4 milioni per la sola esecuzione delle opere, la ripartizione prevede 1.855.479,43 euro per i lavori edili e strutturali finalizzati alla mitigazione del rischio sismico. Altri 1.506.430,14 euro saranno invece investiti per la completa riqualificazione e l’aggiornamento tecnologico degli impianti tecnici e medicali.

L’iter burocratico e il programma regionale

Il provvedimento formale dell’azienda sanitaria di via Nizza è arrivato a conclusione di un iter di verifica tecnica che ha visto il confronto diretto tra il progettista incaricato e il tecnico interno. La procedura si è perfezionata con la validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica revisionato, sancita dal verbale trasmesso lo scorso 26 agosto.

Questo cantiere rientra nel più ampio piano regionale di investimenti in edilizia sanitaria, una manovra da oltre 950 milioni di euro deliberata nel 2023 per ammodernare la rete ospedaliera campana. Grazie a queste risorse, il presidio del Vallo di Diano potrà contare su standard di sicurezza strutturale più elevati e su reparti di emergenza e chirurgia rinnovati, rispondendo così in modo più efficiente alle esigenze sanitarie del territorio.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.