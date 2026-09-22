Marcialonga 2026 a Sala Consilina: sport, solidarietà e musica

Domenica 27 settembre 2026 torna a Sala Consilina la trentaseiema edizione della Marcialonga, la storica passeggiata non competitiva organizzata dal Club Napoli Sala Consilina. L’evento unisce sport, cultura, solidarietà e, per la prima volta, la musica d’autore, anticipando i festeggiamenti per il patrono San Michele.

Il percorso e le modalità di partecipazione

Il raduno è fissato per le ore 8:00 in Piazza Umberto I, con il via ufficiale previsto alle ore 9:00. Il tracciato si sviluppa su una distanza di circa sette chilometri lungo le strade del centro storico salese, permettendo ai partecipanti di ammirare palazzi storici e luoghi di culto locali.

La passeggiata è aperta a tutti, senza limiti di età o requisiti agonistici, e non prevede alcuna graduatoria finale. Nel corso del tragitto saranno allestiti punti di ristoro con specialità del territorio e postazioni informative. Nel pomeriggio, sempre in Piazza Umberto I, si terrà la cerimonia di premiazione in cui tutti i finisher riceveranno un riconoscimento messo a disposizione dai commercianti locali.

Solidarietà, ambiente e la novità del concerto serale

La manifestazione mantiene un forte impegno sociale attraverso una raccolta fondi a sostegno dell’associazione “Una Speranza ONLUS”, attiva nel Vallo di Diano nell’assistenza alle persone con disabilità. L’appuntamento rinnova inoltre la collaborazione con Legambiente aderendo all’iniziativa di sensibilizzazione ecologica “Puliamo il Mondo”.

Il programma si arricchisce quest’anno di un importante appuntamento musicale. Alle ore 21:30 la piazza ospiterà l’esibizione dei Sidun, la tribute band di nove elementi che ripropone il repertorio e la poetica di Fabrizio De André.

Una tradizione che si rinnova per la comunità

L’evento accoglierà anche la decima edizione del Memorial “Antonio Tuozzo”, dedicato a una figura storica della comunità locale. La giornata segna inoltre l’avvio ufficiale dei solenni festeggiamenti in onore di San Michele, patrono della città, previsti dal 28 al 30 settembre.

“Arrivare alla 36ª edizione significa aver costruito una tradizione che appartiene ormai alla nostra comunità. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere la musica con il concerto dei Sidun dedicato a Fabrizio De André, per rendere il 27 settembre una giornata ancora più ricca e coinvolgente”, dichiara Bruno Vocca presidente del Club Napoli Sala Consilina.

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Campania, CONI, ACSI, Fondazione della Comunità Salernitana, Associazione Commercianti “Io C’Entro” e Comune di Sala Consilina.