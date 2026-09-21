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Sala Consilina in festa: nonna Arcangela Gallo compie 100 anni

Grande festa a Sala Consilina per i 100 anni di Arcangela Gallo. L'omaggio del sindaco Domenico Cartolano e l'affetto di quattro generazioni.

Di:
Erminio Cioffi
100 anni Sala Consilina

Ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni la signora Arcangela Gallo, festeggiata con grande calore dall’affetto dei suoi cari e dagli auguri dell’intera comunità di Sala Consilina. Un secolo di vita vissuto appieno, attraversato da profonde trasformazioni sociali e scandito da una lunga storia familiare che oggi si raccoglie intorno a lei per celebrarne la memoria e l’esempio.

L’abbraccio di quattro generazioni

A festeggiare questo importante compleanno sono stati i figli Antonio e Nicolina Pierri, insieme ai 4 nipoti e ai 5 pronipoti. Una famiglia numerosa e unita che testimonia il segno concreto di un’esistenza edificata nel tempo tra affetti, sacrifici e valori condivisi. L’evento ha visto riunite ben quattro generazioni per una ricorrenza speciale che resterà impressa nella memoria della comunità locale.

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L’omaggio dell’Amministrazione e della comunità

Per la felice ricorrenza sono giunti anche gli auguri ufficiali dell’Amministrazione Comunale e del sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, che ha voluto consegnare di persona un messaggio di vicinanza e stima a nome di tutta la città.

Il compimento del secolo di vita rappresenta un traguardo di rara preziosità non soltanto per i congiunti, ma per l’intero territorio, che riconosce nella popolazione anziana un pilastro fondamentale della propria memoria storica e identitaria.

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