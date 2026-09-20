Incidente mortale sulla A1: domani a Teggiano i funerali di Marco “Domenico” Di Zeo

Sarà domani, lunedì 21 settembre, il giorno dell’ultimo saluto a Marco Di Zeo, conosciuto da tutti come Domenico, il 44enne di Teggiano morto tragicamente in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A1, in Umbria.

Domenico si trovava alla guida del suo camion quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è rimasto coinvolto in una violenta collisione con una bisarca, nel tratto compreso tra i caselli di Attigliano e Orvieto. Un impatto drammatico che non gli ha lasciato scampo.

Il dolore della comunità e le esequie

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità di Teggiano, stretta attorno alla famiglia in queste ore di dolore. La salma, dopo il completamento degli adempimenti previsti, farà ritorno nel Vallo di Diano e raggiungerà la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, nella frazione Prato Perillo. Qui, alle ore 10, sarà celebrata la Santa Messa esequiale.