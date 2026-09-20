Attualità

Incidente mortale sulla A1: domani a Teggiano i funerali di Marco “Domenico” Di Zeo

Dopo il tragico impatto tra il suo camion e una bisarca in Umbria, la salma rientra nel Vallo di Diano per la Messa esequiale

Di: Erminio Cioffi
IMG_20260920_111948

Sarà domani, lunedì 21 settembre, il giorno dell’ultimo saluto a Marco Di Zeo, conosciuto da tutti come Domenico, il 44enne di Teggiano morto tragicamente in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A1, in Umbria.

Domenico si trovava alla guida del suo camion quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è rimasto coinvolto in una violenta collisione con una bisarca, nel tratto compreso tra i caselli di Attigliano e Orvieto. Un impatto drammatico che non gli ha lasciato scampo.

Il dolore della comunità e le esequie

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità di Teggiano, stretta attorno alla famiglia in queste ore di dolore. La salma, dopo il completamento degli adempimenti previsti, farà ritorno nel Vallo di Diano e raggiungerà la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, nella frazione Prato Perillo. Qui, alle ore 10, sarà celebrata la Santa Messa esequiale.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.