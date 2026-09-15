Incidente mortale sull’A1: 44enne di Teggiano perde la vita nello scontro tra camion e bisarca

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli. A perdere la vita è stato un uomo di 44 anni, originario di Teggiano, comune situato nel Vallo di Diano.

Il drammatico incidente si è verificato in direzione nord, nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Attigliano e Orvieto, esattamente all’altezza del chilometro 464+300. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, una bisarca adibita al trasporto di automobili e un autocarro frigorifero si sono scontrati violentemente.

I soccorsi e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Ad avere la peggio è stato il conducente del camion frigorifero, rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo a seguito del forte impatto.

Per estrarre l’uomo si è reso necessario il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto anche con un’autogru. Nonostante i tentativi di rianimazione e l’efficienza della macchina dei soccorsi, per il 44enne di Teggiano non c’è stato purtroppo nulla da fare: i sanitari ne hanno dovuto constatare il decesso sul colpo.

Illeso il conducente della bisarca: rilievi in corso

Il conducente della bisarca coinvolta nel sinistro è rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso. Secondo le prime informazioni raccolte sul luogo dell’incidente, l’uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche.

Sul tratto interessato dello snodo autostradale sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi planimetrici utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e per gestire la viabilità.