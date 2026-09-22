Caggiano, vent’anni di Protezione Civile: il GOPI festeggia in Piazza Lago

Vent’anni di volontariato, emergenze affrontate, persone aiutate e presenza costante al fianco della comunità. È stato un anniversario carico di emozione quello celebrato ieri sera in Piazza Lago a Caggiano, dove il GOPI – Protezione Civile ODV ha festeggiato i suoi primi vent’anni di attività. L’evento ha riunito volontari, cittadini, istituzioni, associazioni e amici che, nel corso del tempo, hanno condiviso il percorso dell’organizzazione.

Un punto di riferimento per il territorio dal 2006

Nato nel 2006, il GOPI si è affermato negli anni come un solido punto di riferimento per l’intero territorio, grazie alla dedizione di uomini e donne che hanno scelto di mettere tempo e competenze a disposizione degli altri. Durante la celebrazione sono stati rivolti sentiti ringraziamenti ai cittadini, alle istituzioni, alle associazioni e a tutti coloro che hanno sostenuto la crescita dell’organizzazione, con un plauso speciale ai volontari, veri protagonisti di questo ventennio di servizio.

La commozione per le monete commemorative e lo sguardo al futuro

Tra i momenti più toccanti della serata figura la consegna delle monete commemorative realizzate appositamente per l’occasione. Un gesto dal profondo valore simbolico, capace di richiamare alla memoria le esperienze vissute, le persone incontrate e l’impegno condiviso negli anni, suscitando una visibile commozione tra i presenti. Un anniversario che guarda al passato con orgoglio ma proietta l’associazione verso il futuro: dopo vent’anni di attività, il GOPI è pronto a proseguire il proprio cammino al servizio della comunità.