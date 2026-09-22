Cilento

Ispani, minoranza all’attacco: dimissioni e mezzi fermi alla Protezione Civile

Interrogazione a Ispani sulle dimissioni dei vertici della Protezione Civile e l'inoperosità dei mezzi durante l'incendio a San Cristoforo.

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Maria Emilia Cobucci
Di:Maria Emilia Cobucci
Giornalista per scelta, professione e passione. Una passione che mi accompagna sempre nel mio lavoro tanto da renderlo unico. Testarda e determinata, sono sempre alla ricerca...
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Dimissioni dei vertici del Gruppo Lucano della Protezione Civile di Ispani e inoperosità dei mezzi in dotazione: sono questi i punti centrali dell’interrogazione a risposta scritta presentata al Sindaco Franco Fragomeno e all’amministrazione del comune collinare del Golfo di Policastro dal gruppo di minoranza “RinascIspani”, guidato dal consigliere Gianfranco Ionnito.

Le dimissioni dei vertici e il nodo della trasparenza

“La Protezione Civile costituisce un presidio essenziale e insostituibile per la tutela dell’incolumità pubblica, la salvaguardia del territorio e la gestione delle emergenze sul territorio comunale”, si legge nel testo dell’interrogazione.

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Da qui nasce la richiesta di chiarire le motivazioni che hanno portato alle dimissioni del presidente del nucleo locale, componente dell’attuale maggioranza consiliare. Un passo indietro che, secondo quanto affermato dall’opposizione, sarebbe avvenuto “in totale sordina e senza alcuna trasparenza nei confronti della cittadinanza e dell’intero Consiglio Comunale, portando in breve tempo anche alle dimissioni del Vicepresidente dell’associazione”.

Mezzi inoperosi durante l’incendio a San Cristoforo

L’attenzione del gruppo “RinascIspani” si è concentrata anche sugli ultimi eventi critici che hanno interessato il territorio comunale. Il riferimento specifico è all’incendio divampato nella frazione di San Cristoforo lo scorso 17 settembre, occasione in cui i mezzi in dotazione alla Protezione Civile “sono rimasti del tutto inoperosi e immobilizzati, privando la comunità di un supporto fondamentale nelle operazioni di prima risposta e contrasto alle fiamme”.

La richiesta di risposte all’amministrazione comunale

Una serie di quesiti diretti, quelli posti all’attenzione del primo cittadino e della giunta, volti a conoscere i tempi e le modalità per il ripristino della piena operatività del presidio di Protezione Civile, ritenuto fondamentale per la sicurezza e la tutela della comunità di Ispani.

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