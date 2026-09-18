Incendio a Ispani: due ettari di macchia mediterranea distrutti

Un vasto incendio divampato nella frazione San Cristoforo di Ispani, in località Santa Sofia, è stato domato dopo oltre dodici ore di intenso lavoro da parte delle squadre di soccorso. Il rogo, iniziato nella serata di ieri, ha richiesto l’intervento combinato di terra e cielo per evitare conseguenze ancora più gravi sul territorio.

Le operazioni di spegnimento e l’intervento aereo

Per avere la meglio sulle fiamme sono scesi in campo gli operatori antincendio della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. Vista la difficoltà nel raggiungere le aree più impervie, è stato necessario l’impiego di un mezzo aereo, che ha effettuato oltre venti lanci d’acqua per circoscrivere e spegnere definitivamente il fuoco.

Il bilancio dei danni ambientali nel Cilento

Il rogo ha colpito duramente il patrimonio naturalistico locale, devastando circa due ettari di macchia mediterranea. Questo episodio rappresenta soltanto l’ultimo di una lunga serie di incendi che nelle ultime settimane stanno interessando il comprensorio cilentano, confermando una situazione di forte criticità ambientale. Nei giorni scorsi, eventi analoghi si erano già verificati nei territori comunali di Torre Orsaia, Prignano Cilento e Agropoli.