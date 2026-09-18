Cilento

Incendio a Ispani: due ettari di macchia mediterranea distrutti

Vasto incendio domato a Ispani dopo dodici ore di lavoro. Distrutti due ettari di macchia mediterranea nel Cilento, ennesimo rogo della stagione

Di: Maria Emilia Cobucci
Incendio a Ispani: due ettari di macchia mediterranea distrutti

Un vasto incendio divampato nella frazione San Cristoforo di Ispani, in località Santa Sofia, è stato domato dopo oltre dodici ore di intenso lavoro da parte delle squadre di soccorso. Il rogo, iniziato nella serata di ieri, ha richiesto l’intervento combinato di terra e cielo per evitare conseguenze ancora più gravi sul territorio.

Le operazioni di spegnimento e l’intervento aereo

Per avere la meglio sulle fiamme sono scesi in campo gli operatori antincendio della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. Vista la difficoltà nel raggiungere le aree più impervie, è stato necessario l’impiego di un mezzo aereo, che ha effettuato oltre venti lanci d’acqua per circoscrivere e spegnere definitivamente il fuoco.

Il bilancio dei danni ambientali nel Cilento

Il rogo ha colpito duramente il patrimonio naturalistico locale, devastando circa due ettari di macchia mediterranea. Questo episodio rappresenta soltanto l’ultimo di una lunga serie di incendi che nelle ultime settimane stanno interessando il comprensorio cilentano, confermando una situazione di forte criticità ambientale. Nei giorni scorsi, eventi analoghi si erano già verificati nei territori comunali di Torre Orsaia, Prignano Cilento e Agropoli.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.