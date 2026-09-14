Incendio a Torre Orsaia: fiamme in località Pedale, macchia mediterranea in fumo

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in località Pedale, nel territorio comunale di Torre Orsaia. Le fiamme, chiaramente visibili anche dai veicoli in transito lungo la strada principale, hanno spinto diversi automobilisti a lanciarsi in immediate segnalazioni ai numeri di emergenza.

Il tempestivo intervento dei soccorsi a Torre Orsaia

La macchina dei soccorsi si è attivata con estrema rapidità. Sul luogo del rogo sono giunte due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, che hanno raggiunto l’area colpita per avviare le prime manovre di contenimento. Per garantire un coordinamento ottimale sul campo, è stato contestualmente attivato il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dell’ente montano.

Macchia mediterranea distrutta e cause incerte

Il fuoco ha intaccato un boschetto della zona e ha completamente distrutto un vasto tratto di macchia mediterranea locale. Al momento le cause che hanno innescato il rogo restano del tutto ignote, e gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire la matrice dell’evento.

Continua l’emergenza roghi nel Cilento

L’episodio di Torre Orsaia conferma la persistenza della stagione degli incendi, che durante i mesi estivi ha già messo a dura prova e colpito a fondo l’intero territorio del Cilento e del Golfo di Policastro. Le autorità locali mantengono alta l’attenzione sul rischio di ulteriori focolai nella zona.