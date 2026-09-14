Caggiano, riapre l’ufficio postale Polis: passaporti e certificati allo sportello

I cittadini di Caggiano possono nuovamente usufruire dei servizi dell’ufficio postale di via Principessa Elena 20, che ha riaperto le porte al pubblico al termine dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione del progetto Polis. L’iniziativa di Poste Italiane mira a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni italiani con popolazione inferiore a 15mila abitanti, fornendo un punto di accesso centralizzato e di prossimità ai principali servizi della pubblica amministrazione.

Gli interventi di ammodernamento e sostenibilità

La sede di Caggiano si presenta completamente rinnovata negli spazi interni ed esterni per offrire una migliore esperienza di accoglienza alla clientela. Tra le modifiche strutturali apportate figurano nuovi elementi d’arredo, colorazioni aggiornate degli ambienti e un percorso guidato dedicato alle persone ipovedenti.

Un’attenzione particolare è stata riservata alla riduzione dell’impatto ambientale, grazie all’installazione di impianti di illuminazione ad alta efficienza energetica. Per garantire la massima accessibilità, è stato introdotto uno sportello ribassato, progettato per agevolare l’erogazione sia delle prestazioni tradizionali di Poste Italiane sia dei nuovi servizi della pubblica amministrazione.

I servizi della pubblica amministrazione disponibili in sede

Grazie alla trasformazione in modello Polis, la sede consente l’accesso rapido a una serie di pratiche amministrative ed enti statali direttamente al banco. Tra le funzionalità attive vi sono:

Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile.

Consultazione e stampa di documenti INPS, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello OBIS M.

Presentazione della richiesta o del rinnovo del passaporto.

Il servizio relativo al passaporto nasce da un accordo siglato tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I residenti possono consegnare la documentazione necessaria direttamente allo sportello dell’ufficio postale, evitando di recarsi presso la questura e con la facoltà di richiedere la consegna del documento al proprio domicilio.

Orari di apertura e presidio del territorio

I servizi della sede ristrutturata sono accessibili secondo i consueti orari di operatività: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:45, e il sabato fino alle ore 12:45.

L’intervento si inserisce nella strategia aziendale finalizzata a mantenere una presenza capillare nei piccoli centri urbani. Attraverso il progetto Polis, Poste Italiane conferma la propria missione a supporto del sistema Paese, posizionandosi in controtendenza rispetto al fenomeno del progressivo spopolamento e della chiusura dei servizi essenziali nelle aree interne.