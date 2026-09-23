Teggiano, al via il trasloco del Comune: uffici temporanei a Piedimonte

Avviano a Teggiano le operazioni di trasferimento provvisorio della Casa Comunale, un passaggio fondamentale per consentire l’apertura del cantiere dedicato alla riqualificazione sismica, all’efficientamento energetico e all’abbattimento delle barriere architettoniche dello storico palazzo municipale.

Sospensione temporanea dei servizi al pubblico

In base all’ordinanza sindacale numero 41, l’accesso e il ricevimento del pubblico agli uffici comunali restano sospesi dal 23 al 25 settembre per completare il trasloco in condizioni di sicurezza. Le attività amministrative interne proseguono compatibilmente con le esigenze tecniche, garantendo in via prioritaria i servizi essenziali, urgenti e indifferibili. I cittadini possono continuare a interagire con l’ente attraverso gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata. Il Comune provvederà successivamente a comunicare la data di riapertura del regolare ricevimento nella nuova collocazione provvisoria.

La nuova ubicazione provvisoria a Piedimonte

Gli uffici comunali trovano temporaneamente spazio nella frazione di Piedimonte, in via Vecchia ai civici 6 e 8, all’interno degli spazi che in passato hanno ospitato la scuola media. Per la gestione dell’archivio e della documentazione è stata allestita una struttura di supporto esterna, mentre il Comando di Polizia Municipale rimane operativo nel capoluogo in una sede dedicata. La Giunta Comunale aveva ufficializzato questo assetto logistico con la deliberazione numero 88 dello scorso 1 settembre.

Un investimento da quasi cinque milioni di euro

Il progetto complessivo, del valore di circa 4 milioni e 819mila euro, è coperto da fondi comunali e contributi esterni. L’intervento punta a rinnovare profondamente l’edificio del centro storico, superando un iter particolarmente complesso a causa dei vincoli paesaggistici e architettonici. La gara d’appalto, gestita tramite la Centrale Unica di Committenza del Vallo di Diano, è stata assegnata alla ditta Salvatore Ronga S.r.l., con un cronoprogramma che prevede 730 giorni di lavori una volta completata la consegna definitiva del cantiere.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

Il sindaco Michele Di Candia evidenzia l’importanza strategica dell’intervento per il territorio: “Era l’unica grande struttura pubblica del nostro centro storico che ancora doveva essere sistemata. La Casa Comunale necessitava di un intervento importante, e per questo abbiamo predisposto un progetto che oggi finalmente entra nella fase operativa. Vogliamo dare una nuova stagione al nostro Municipio e restituire alla comunità una sede più sicura, funzionale, accessibile ed efficiente”.

Il primo cittadino sottolinea inoltre la complessità del percorso amministrativo: “È stato un percorso travagliato perché ci siamo dovuti confrontare con numerose prescrizioni legate ai vincoli esistenti. Alla fine, però, siamo riusciti a trovare l’intesa progettuale. È un progetto molto bello, che ha ricevuto apprezzamenti anche dagli enti sovracomunali e che offrirà una visione nuova e più moderna della Casa Comunale all’interno del nostro centro storico”.

Infine, l’amministrazione si rivolge alla cittadinanza per mitigare i disagi della fase transitoria: “Mi corre l’obbligo di chiedere anticipatamente scusa se in questi giorni dovesse verificarsi qualche disguido. Si tratta di una fase transitoria necessaria, legata al trasferimento dell’intero Municipio. Stiamo facendo il possibile per non arrecare disagi ai nostri concittadini e per rendere operativa nel più breve tempo possibile la nuova sede temporanea”.