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Sala Consilina: tutto pronto per la 36esima edizione della Marcialonga

Domenica 27 settembre torna la 36ª Marcialonga del Club Napoli Sala Consilina: 7 km tra centro storico, solidarietà, ambiente e il concerto serale dei Sidun

Di:
Erminio Cioffi
Sala Consilina: tutto pronto per la 36esima edizione della Marcialonga

Torna domenica 27 settembre 2026 la Marcialonga, la storica passeggiata non competitiva organizzata dal Club Napoli Sala Consilina, il club azzurro più longevo d’Italia, fondato nel 1967. Giunta alla sua 36ª edizione, la manifestazione si rinnova con un’intera giornata dedicata a sport, cultura, socialità e solidarietà, a cui quest’anno si aggiunge la musica.

Il programma prenderà il via alle ore 8:00 in Piazza Umberto I con il raduno dei partecipanti, mentre la partenza è fissata per le 9:00. Il percorso, lungo circa 7 chilometri, attraverserà le vie del centro storico di Sala Consilina per concludersi intorno alle 13:00, offrendo ai partecipanti l’opportunità di riscoprire palazzi storici, stradine caratteristiche e il patrimonio religioso della città. Lungo il tracciato saranno allestiti punti di ristoro con prodotti tipici locali e spazi informativi dedicati alla storia e alle curiosità del territorio. La Marcialonga è aperta a uomini, donne e bambini: non è prevista alcuna classifica, poiché l’obiettivo è condividere una giornata di sport e convivialità. Lo scorso anno l’evento ha registrato la partecipazione di circa mille persone.

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Un premio per tutti i partecipanti e il tessuto economico locale

Nel pomeriggio, sempre in Piazza Umberto I, si terrà la tradizionale cerimonia di premiazione. Tutti coloro che completeranno il percorso riceveranno un riconoscimento offerto dalle attività commerciali di Sala Consilina, a testimonianza del forte legame tra la manifestazione e il tessuto economico della città.

Sport, solidarietà e rispetto per l’ambiente nel Vallo di Diano

Durante la giornata sarà attiva una raccolta fondi a favore dell’associazione “Una Speranza ONLUS” di Sala Consilina, impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie nel Vallo di Diano. Anche quest’anno, inoltre, la manifestazione aderisce al percorso di sensibilizzazione ambientale “Puliamo il Mondo”, promosso da Legambiente, rafforzando il messaggio di rispetto e tutela del territorio.

La novità della 36ª edizione: il concerto dei Sidun per De André

La grande novità di quest’anno sarà l’appuntamento serale. Alle 21:30, il Club Napoli Sala Consilina proporrà il concerto dei Sidun, tribute band dedicata alla musica e alla poesia di Fabrizio De André. La formazione, composta da nove elementi, nasce con l’obiettivo di divulgare la cultura e la poetica di De André attraverso esibizioni nelle piazze e nei teatri italiani. Il concerto, promosso e organizzato dal Club Napoli Sala Consilina, inserisce per la prima volta in maniera strutturata la musica all’interno del programma della Marcialonga.

«Arrivare alla 36ª edizione significa aver costruito una tradizione che appartiene ormai alla nostra comunità. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere la musica con il concerto dei Sidun dedicato a Fabrizio De André, per rendere il 27 settembre una giornata ancora più ricca e coinvolgente», dichiara Bruno Vocca, presidente del Club Napoli Sala Consilina.

Il 10° Memorial “Antonio Tuozzo” e i festeggiamenti per San Michele

All’interno della manifestazione sarà celebrata anche la 10ª edizione del Memorial “Antonio Tuozzo”, dedicato alla memoria di una figura particolarmente cara alla comunità salese. La Marcialonga rappresenterà inoltre l’ideale apertura dei successivi festeggiamenti in onore di San Michele, Santo Patrono di Sala Consilina, in programma nelle serate del 28, 29 e 30 settembre.

L’evento gode del patrocinio della Regione Campania, del CONI, dell’ACSI, della Fondazione della Comunità Salernitana, dell’Associazione Commercianti “Io C’Entro” e del Comune di Sala Consilina.

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