Eboli, bando per 14 suoli cimiteriali: ecco come partecipare e i requisiti

L’Amministrazione Comunale di Eboli ha pubblicato un atteso bando pubblico per la concessione di 14 suoli cimiteriali, destinati alla costruzione di edicole funerarie presso il cimitero cittadino. Un’iniziativa che risponde a una forte richiesta della cittadinanza, mantenendo condizioni economiche agevolate.

I costi e le modalità di costruzione

I lotti saranno concessi a misura al prezzo di € 650,00 al metro quadrato, una tariffa che il Comune ha scelto di mantenere invariata dal 2013. La concessione avrà una durata di 99 anni.

La realizzazione delle strutture sarà interamente a carico dei richiedenti. Prima dell’avvio dei lavori, i concessionari dovranno acquisire tutti i permessi necessari e rispettare rigorosi standard architettonici:

Altezza massima: 4,00 metri (dal piano di calpestio all’estradosso del lastrico solare).

4,00 metri (dal piano di calpestio all’estradosso del lastrico solare). Distanze: Minimo 30 cm dal confine del lotto (come da grafici allegati).

Minimo 30 cm dal confine del lotto (come da grafici allegati). Materiali: Rivestimento esterno obbligatorio in pietra naturale (marmo, travertino, ecc.).

Rivestimento esterno obbligatorio in pietra naturale (marmo, travertino, ecc.). Colori: Tinteggiature tenui e uniformi al contesto circostante.

Tinteggiature tenui e uniformi al contesto circostante. Copertura: Non è consentita la realizzazione di tetti spioventi.

Graduatoria e requisiti di accesso

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22 Maggio 2026 esclusivamente a mezzo raccomandata, utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Eboli.

La graduatoria finale terrà conto di tre criteri principali per stabilire la precedenza:

Maggiore età anagrafica del richiedente. Nucleo familiare più numeroso. Anzianità di residenza nel Comune di Eboli.

Le dichiarazioni

«Si tratta di un bando molto atteso dai cittadini – ha dichiarato l’Assessore Antonio Corsetto – al quale abbiamo lavorato a lungo soprattutto per reperire i suoli ancora disponibili e stabilire criteri equi per la concessione».

Il Sindaco Mario Conte ha poi aggiunto: «L’attenzione dell’Amministrazione è a tutto campo. Era importante dare la possibilità a chi lo desiderasse di acquisire un’edicola funeraria. Al Comune andrà pagato solo il suolo, il cui prezzo è rimasto invariato. Saranno poi i cittadini a scegliere liberamente la ditta per la costruzione. Ringrazio gli uffici per il lungo lavoro svolto».