Attualità

Riscossione coattiva a Salerno: al via la definizione agevolata per tributi e sanzioni

Il comune di Salerno approva la definizione agevolata per le entrate non riscosse entro il 31 maggio 2023. Ecco come pagare i debiti senza sanzioni e interessi

Comunicato Stampa
Municipio Salerno

Il comune di Salerno introduce una significativa opportunità di regolarizzazione per i contribuenti. Attraverso la deliberazione n. 72 del 22 aprile 2026, adottata dal Commissario Straordinario Vincenzo Panico, l’Ente ha ufficialmente avviato le procedure per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali. La misura si inserisce nel quadro normativo tracciato dalla Legge di Bilancio 2026 e mira a sanare le pendenze relative ai carichi non riscossi e già affidati al Concessionario.

I termini e l’ambito di applicazione della misura

Il provvedimento riguarda esclusivamente le somme consegnate all’agente della riscossione entro la data del 31 maggio 2023. La finestra temporale individuata permette di includere una vasta gamma di pendenze che gravano sui cittadini, offrendo un percorso semplificato per la chiusura dei contenziosi e delle morosità pregresse. L’iniziativa rappresenta uno strumento strategico per l’Amministrazione comunale, volto a favorire il rientro dei crediti d’imposta e delle entrate patrimoniali in un’ottica di collaborazione tra ente pubblico e contribuente.

Agevolazioni previste e tipologie di debito ammesse

L’adesione alla definizione agevolata garantisce benefici economici rilevanti. I cittadini che sceglieranno di regolarizzare la propria posizione potranno versare la sola sorta capitale, ottenendo contestualmente l’esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni originariamente previsti. Il perimetro d’azione della delibera è ampio e comprende diverse voci di debito:

  • Tributi comunali di varia natura;
  • Canoni di locazione non corrisposti;
  • Sanzioni amministrative;
  • Violazioni del Codice della Strada.

Le conseguenze della mancata adesione

Il provvedimento commissariale sottolinea l’importanza di cogliere questa opportunità per evitare l’aggravarsi delle procedure di recupero. L’Ente ha infatti precisato che, qualora il contribuente decidesse di non avvalersi della misura agevolativa, gli uffici preposti non interromperanno le azioni di tutela del credito. In particolare, è stato specificato che “in caso di mancata adesione, l’Ente proseguirà nelle attività di recupero coattivo”, confermando la determinazione del Comune nel perseguire la riscossione integrale delle somme dovute attraverso gli strumenti ordinari previsti dalla legge

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.