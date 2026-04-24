Innovazione all’ASL Salerno: la Realtà Virtuale trasforma la formazione sanitaria

L’utilizzo della realtà virtuale nell’Asl Salerno si va diffondendo sempre di più, rivelando tutta la sua utilità in diversi ambiti di attività. Una “virtualità” in forte espansione, che partendo dall’attivazione degli Ambulatori Virtuali di Comunità, è passata alla Telemedicina, l’umanizzazione delle cure, la Teleriabilitazione, la familiarizzazione con gli spazi, fino ad arrivare alla formazione del personale sanitario e tecnico.

In merito all’utilizzo della realtà virtuale nella formazione del personale, due avvenimenti recenti sono arrivati a confermare la bontà delle scelte operate e la lungimiranza della Direzione Strategica, guidata dall’ing. Gennaro Sosto, nel ricorrere all’impiego di queste nuove forme di tecnologia.

Il Centro di simulazione aziendale dell’ASL Salerno certificato Centro IRC nazionale

Il Centro di Simulazione dell’ASL Salerno, situato presso il Presidio Ospedaliero “S. Maria della Speranza” di Battipaglia, e diretto dal Direttore del Dipartimento Area Critica Fernando Chiumiento, è stato certificato come Centro IRC (Italian Resuscitation Council).

Attraverso la prestigiosa certificazione di caratura nazionale, il Centro potrà adesso erogare i seguenti corsi certificati IRC:

BLSD (Basic Life Support and Defibrillation)

(Basic Life Support and Defibrillation) BLSD Pediatrico (PBLSD)

(PBLSD) Prehospital Trauma Care Base e Avanzato (PTC Base e Advanced)

Base e Avanzato (PTC Base e Advanced) Advanced Life Support (ALS)

(ALS) Newborn Life Support (NLS)

L’Italian Resuscitation Council è la società scientifica italiana di riferimento per la rianimazione cardiopolmonare: è accreditata presso il Ministero della Salute ed è membro ufficiale italiano dell’European Resuscitation Council (ERC). Tutti i corsi IRC seguono fedelmente le raccomandazioni ERC e rappresentano il massimo standard qualitativo disponibile in Italia.

Il metodo didattico: IRC si distingue per un approccio rigoroso e uniforme, basato su evidenze scientifiche internazionali e su un sistema di controllo qualità che garantisce eccellenza in tutta la rete nazionale.

Come previsto dal Regolamento dei Corsi IRC, è stato individuato come Responsabile del Centro di Formazione il Dirigente Medico Anestesista Rianimatore Angelo Fruncillo. Questo riconoscimento consente all’ASL Salerno di ottimizzare l’offerta formativa, rispondendo alle Linee Guida ERC 2025 e rafforzando la cultura della sicurezza.

Progetto “Gulliver – Vedere l’Invisibile”: visori per prevenire le infezioni

L’ASL Salerno è la prima azienda sanitaria campana a dare il via al nuovo corso di formazione per professionisti sanitari incentrato sull’utilizzo di device di realtà virtuale immersiva.

Il progetto, denominato “Gulliver – Vedere l’Invisibile”, nasce con l’obiettivo di rafforzare i corretti comportamenti nella prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria, ponendo un particolare focus ai procedimenti di igienizzazione delle mani.

Come funziona l’esperienza immersiva

Attraverso i visori, il personale sanitario può:

Visualizzare la colonizzazione batterica sulle mani. Sperimentare situazioni cliniche reali. Vivere un’esperienza interattiva negli strati del derma.

Il percorso, iniziato ad aprile, ha coinvolto i PO di Sarno e i DEA di Eboli-Battipaglia-Roccadaspide e Nocera-Pagani-Scafati. Sarà poi esteso al DEA Vallo della Lucania – Agropoli e ai Presidi Ospedalieri di Sapri e Polla.

La Vision della Direzione

La progettualità, promossa dall’ing. Gennaro Sosto con il supporto della UOC Risk Management diretta da Anna Bellissimo, punta a integrare le nuove tecnologie ai percorsi formativi tradizionali, migliorandone qualità ed efficacia.

Il commento del Direttore Generale, ing. Gennaro Sosto:

“Il ricorso alla realtà virtuale nelle Aziende Sanitarie Locali è in rapida crescita, grazie alla sua grande utilità e versatilità in diversi settori. Le nuove tecnologie possono fornire prospettive interessanti sia per i pazienti che per i professionisti della salute, specie per la loro formazione”.