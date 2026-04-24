Uno su un milione: la forza di Rosalia e il miracolo di Claudio contro la sindrome KAT6B

Questa è una storia che entra dentro, scava e cambia profondamente il modo di guardare la vita. È la storia di Rosalia Gambino, giovane mamma di Sala Consilina, e del piccolo Claudio, suo figlio. Una vicenda che oggi prende forma tra le pagine di un libro, ma che prima di tutto è fatta di carne, paura, resistenza e amore incondizionato.

Oltre la diagnosi: il significato di “Uno su un milione”

“Uno su un milione” non è solo il titolo di un’opera letteraria: è la fotografia nitida di una realtà che nessuno sceglierebbe mai, ma che Rosalia ha imparato ad affrontare, giorno dopo giorno, senza mai arretrare di un passo.

La sua forza affonda le radici in un dolore antico. A soli dodici anni perde la madre, portata via da un cancro raro. Un vuoto enorme, vissuto in silenzio, che però è diventato nel tempo una sorta di corazza invisibile. Quella stessa protezione che l’ha accompagnata anni dopo, quando la vita ha deciso di metterla nuovamente alla prova.

Dal silenzio della nascita alla terapia intensiva

Dalla Svizzera, dove la sua esistenza scorreva apparentemente tranquilla, arriva l’amore e poi una gravidanza tanto attesa quanto sorprendente. Ma il ritorno in Italia segna l’inizio di un percorso completamente diverso da quello immaginato.

Claudio nasce in un silenzio che fa paura. Cinque minuti lunghissimi, sospesi tra speranza e angoscia. Poi la corsa, l’urgenza, la terapia intensiva neonatale: tre mesi in cui ogni singolo respiro rappresentava una conquista epica. È in quei corridoi che la parola “rarità” entra nella vita di Rosalia. Non come concetto astratto, ma come realtà concreta fatta di attese, diagnosi incerte e sguardi carichi di umanità. Accanto a lei, medici e infermieri che sono diventati punti di riferimento, angeli custodi in un momento di estrema fragilità.

La doppia battaglia: il melanoma e la sindrome KAT6B

Mentre Claudio lotta per vivere, arriva un’altra sfida, forse ancora più dura. Rosalia scopre di avere un melanoma vulvare e viene operata d’urgenza. Si ritrova a essere madre e paziente nello stesso istante: deve restare forte per suo figlio mentre il suo corpo vacilla.

Tre giorni dopo quell’intervento, arriva finalmente una risposta per il piccolo. Un nome difficile, quasi incomprensibile: sindrome KAT6B. Si tratta di una malattia genetica rarissima, con pochissimi casi documentati al mondo. Una di quelle diagnosi che rischiano di schiacciare ogni prospettiva, ma non in questa storia.

La nascita di una “tribù invisibile”

Da quel momento, Rosalia trasforma il dolore in azione. Incontra Giulio, un terapista che diventa guida e punto fermo. Costruisce una rete, una “tribù invisibile” di genitori sparsi nel mondo, uniti dalla stessa battaglia. Soprattutto, non smette mai di credere nel potenziale di suo figlio.

Il libro diventa così molto più di un racconto personale; è un grido gentile ma potente. Un invito a guardare oltre le diagnosi, oltre i numeri e le statistiche. Perché oggi Claudio è lì: è in piedi, gioca e sorride. In quel sorriso c’è tutto: la fatica, la paura, la speranza e la vittoria quotidiana.

Un messaggio di speranza per chi combatte

La storia di Rosalia Gambino è un messaggio universale per chi combatte, per chi ha paura e per chi si sente solo. Perché a volte basta una sola storia, una sola voce, per accendere una luce nel buio. Questa è, senza dubbio, una di quelle voci.