Politica

Elezioni provinciali, si vota lunedì: è sfida tra Parente e Aliberti

Lunedì 4 maggio Salerno sceglie il nuovo Presidente della Provincia. Sfida tra Geppino Parente (centrosinistra) e Pasquale Aliberti (centrodestra)

Federica Inverso

La Provincia di Salerno si avvia verso una nuova fase, dopo un inizio d’anno segnato da importanti cambiamenti istituzionali. A gennaio scorso, infatti, si è votato per il rinnovo del Consiglio provinciale: gli amministratori locali – sindaci e consiglieri comunali – hanno scelto i nuovi componenti dell’assemblea, con una netta affermazione dell’area di centrosinistra guidata dal Partito Democratico.

Un passaggio che ha dato il via alla nuova consiliatura, insediatasi pochi giorni dopo sotto la presidenza dell’allora sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Ma proprio nelle settimane successive il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha rassegnato le dimissioni da primo cittadino, divenute poi effettive il 6 febbraio, determinando automaticamente anche la decadenza dalla carica di presidente della Provincia.

E con l’uscita di scena di Napoli, la guida dell’ente provinciale è passata al vicepresidente Giovanni Guzzo, che ha assunto il ruolo di presidente facente funzioni, traghettando l’ente verso le nuove elezioni.

Lunedì 4 maggio: Seggi aperti per il nuovo Presidente

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce l’appuntamento elettorale di inizio settimana. Le elezioni per il nuovo presidente della Provincia di Salerno sono state convocate per lunedì 4 maggio: seggi aperti dalle 8 alle 20, con voto riservato – come previsto dalla legge – agli amministratori locali del territorio.

Si tratta di elezioni di secondo livello, ma dal forte peso politico, chiamate a definire gli equilibri istituzionali in una fase delicata per il territorio.

I candidati in campo: Centrosinistra vs Centrodestra

Sul fronte delle candidature, è stato indicato dal Partito Democratico e appoggiato dal centrosinistra Geppino Parente, sindaco di Bellosguardo e uomo vicino all’area dell’ex governatore Vincenzo De Luca.

Sul fronte opposto invece, il centrodestra prova ad espugnare palazzo Sant’Agostino puntando sul nome di Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati e uomo di punta del partito forzista in provincia di Salerno. Si aggiunge così un nuovo appuntamento elettorale nel capoluogo che sarà chiamato alle urne anche il prossimo maggio per l’elezione del sindaco della città.

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