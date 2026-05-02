Gelbison, ultima chiamata prima dei play-off: al “Giordano” arriva il Città di Gela

Dopo il successo esterno sul campo dell’Enna, arrivato grazie alla rete del giovane Pellino, la Gelbison torna tra le mura amiche per l’ultima gara del campionato, in attesa poi di conoscere l’avversaria ai play-off.
Il match
I rossoblù se la vedranno contro il Città di Gela, che arriverà alla gara senza un obiettivo reale. Il match è in programma:
- Data: Domenica 3 maggio
- Luogo: Stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento
- Calcio d’inizio: ore 15.00
Lo stato di forma: Gelbison inarrestabile
La Gelbison, forte di un posto nei play-off conquistato con una giornata di anticipo, occupa attualmente il quinto posto a quota 57 punti (a pari merito con l’Athletic Club Palermo). La squadra di Mister Agovino vive un momento magico:
- 5 vittorie consecutive
- 15 punti raccolti nelle ultime 5 sfide
L’obiettivo è chiaramente quello di fare risultato per chiudere al meglio la regular season di Serie D e arrivare alla post-season con il morale alle stelle.
Focus sull’avversario: il Città di Gela
Il Città di Gela ricopre attualmente il 9° posto in classifica con 43 punti. Nelle ultime 5 uscite, i siciliani hanno raccolto solo 5 punti, frutto di:
- 1 vittoria (contro il Paternò)
- 2 pareggi (Reggina e Vibonese)
- 2 sconfitte (Nissa e Castrum Favara)
La squadra di mister Misiti vanta il settimo miglior attacco del torneo con 41 reti segnate (due in meno della Gelbison), a fronte di 43 reti incassate. Un dato statistico rilevante riguarda il rendimento esterno: i siciliani si sono dimostrati molto più temibili in casa che in trasferta.