Cilento

Violento incidente a Giungatelle di Montecorice: 60enne trasferita in eliambulanza

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio a Giungatelle, frazione di Montecorice. Una donna perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto: sul posto soccorsi ed eliambulanza

Manuel Chiariello

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi nella frazione Giungatelle del comune di Montecorice. Una donna del posto, alla guida della sua Fiat Punto, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo scontrandosi violentemente contro un muretto in cemento.

L’intervento dei soccorsi sul posto

Tempestivamente è scattata la macchina dei soccorsi con i Carabinieri della Stazione di Agropoli presenti sul posto per tutti i rilievi di rito, nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il duro impatto ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, con l’auto andata completamente distrutta nella parte anteriore.

Il trasferimento in ospedale e la rimessa in sicurezza

Per la donna, circa 60 anni, è stato necessario il trasporto in eliambulanza a causa delle diverse ferite riportate. Al Soccorso Stradale Rega, invece, il compito di rimuovere il veicolo e ripristinare la pulizia della carreggiata dai tanti detriti.

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