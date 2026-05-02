Eboli, auto in fiamme al rione Paterno: paura tra i residenti e indagini in corso

Momenti di apprensione al rione Paterno, dove intorno alle dodici e trenta una Smart è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in via Don Romolo Murri. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, allarmati dal denso fumo bianco che si è rapidamente sprigionato dal veicolo.

L’intervento dei soccorsi in via Don Romolo Murri

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo evitando che le fiamme si propagassero ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze. L’area è stata messa in sicurezza durante le operazioni di spegnimento, tra la curiosità e la preoccupazione dei presenti.

Le indagini per chiarire le cause del rogo

Non si registrano, al momento, feriti. Restano però da chiarire le cause dell’incendio. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei caschi rossi, che dovranno stabilire se si sia trattato di un episodio accidentale o di altra natura.

La preoccupazione per i precedenti nel quartiere

L’episodio riaccende i riflettori sulla zona, dove poco tempo fa si era già verificato un caso simile. Un precedente che alimenta interrogativi e timori tra i residenti, in attesa di risposte certe da parte degli investigatori.