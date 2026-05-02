Attualità

Ponte del Primo maggio nel salernitano: turismo in crescita tra costa ed entroterra

Weekend del 1° maggio positivo nel Salernitano: occupate l'80% delle camere. Bene il mare, meno l'entroterra. Il punto su viabilità e cronaca

Roberta Foccillo

Si sta rivelando un weekend del 1° maggio positivo sul fronte turistico per il comprensorio salernitano. Le previsioni di Confesercenti vengono rispettate: così come nel corso del weekend del 25 aprile, anche in queste ore dedicate alla festa dei lavoratori risultano occupate otto camere su dieci.

Il divario tra costa ed entroterra

Bene il Cilento costiero, mentre quello dell’interno viaggia ancora con il freno a mano tirato. Nonostante tutto, i dati parziali risultano comunque positivi. Le piccole strutture ricettive sono prese d’assalto per i pernottamenti, mentre durante la giornata i vacanzieri si dividono tra:

  • Ristoranti e agriturismi;
  • Luoghi della movida serale;
  • Spiagge (nonostante il forte vento degli ultimi giorni).

Nell’area sud, in particolare tra Palinuro e Marina di Camerota, alcuni lidi hanno già aperto i battenti, ma molti altri aspetteranno ancora qualche settimana per farsi trovare pronti, evidenziando un ulteriore limite al tentativo di destagionalizzazione spesso sbandierato.

Viabilità e cronaca: il bilancio

Sul fronte della viabilità, almeno fino a questo momento, non si registrano grossi disagi. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, con la polizia che sorveglia il territorio anche con un mezzo aereo per monitorare eventuali criticità.

Nelle scorse ore non sono comunque mancati incidenti, non legati però agli afflussi di vacanzieri:

  1. Eboli: violento impatto in via Gino Birindelli tra una Jeep e un’utilitaria (5 feriti).
  2. Castellabate: scontro frontale sulla via del Mare.
  3. Padula e Policastro: scontri registrati rispettivamente sulla A2 e sulla SS18, fortunatamente senza serie conseguenze.
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