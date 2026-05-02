Pisciotta Borgo Vivo: la rinascita dei piccoli centri parte da Rodio. Presente anche Roberto Fico

I piccoli centri non sono destinati all’abbandono: oggi più che mai dimostrano una rinnovata capacità di rigenerarsi e riscrivere il proprio destino. Ne sono un esempio concreto Pisciotta e le sue frazioni, protagoniste di un percorso di rilancio costruito attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni locali e realtà imprenditoriali.

Il progetto “Pisciotta Borgo Vivo”

In questo contesto si inserisce l’appuntamento che ha preso il via ieri, 1° maggio, presso Palazzo Landulfo a Rodio, dove è stato presentato ufficialmente il progetto PNRR “Pisciotta Borgo Vivo”, insieme al piano strategico di marketing e comunicazione che ne accompagnerà lo sviluppo nei prossimi anni.

Il Festival “Dietro il Paesaggio”

L’incontro si inserisce nel programma “Dietro il Paesaggio – Rodio, Mediterraneo Interiore”, il festival organizzato dall’Associazione Incipit, in programma dall’1 al 3 maggio, in collaborazione con l’Associazione Fucina Rhodium.

Un format che mette in dialogo riflessione culturale e progettualità territoriale: se il festival indaga l’identità profonda dei luoghi, la presentazione rappresenta il momento in cui questa identità si traduce in visione strategica e strumenti concreti.

La visita a sorpresa del Governatore

Una grande sorpresa, inoltre, ha atteso tutti i presenti all’incontro: l’arrivo del Presidente della Regione Campania Roberto Fico. Il Governatore si è congratulato con i cittadini e con l’amministrazione comunale per le iniziative che mantengono vivi i piccoli borghi del Cilento.