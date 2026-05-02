Malore sul sentiero per Baia degli Infreschi: escursionista salvato via mare

Una terribile disavventura ha interessato questa mattina un gruppo di escursionisti a Baia degli Infreschi, a Marina di Camerota. I quattro turisti avevano deciso di raggiungere la rinomata spiaggia, presente all’interno del Parco Nazionale del Cilento, attraverso il percorso via terra. All’improvviso, però, un malore ha colpito uno degli escursionisti, un 52enne residente a Scafati. L’uomo ha accusato un forte dolore al petto accompagnato da affanno e vertigini: una serie di sintomi che hanno fatto presagire una grave aritmia cardiaca.

Il coordinamento dei soccorsi via mare

Capita la gravità della situazione, è stata nell’immediato allertata dai presenti la macchina dei soccorsi. Sul posto tempestivo è stato l’intervento di due mezzi: il gommone dell’Ufficio Marittimo di Scario e la motovedetta della Guardia Costiera di Marina di Camerota, dove è stato imbarcato anche il personale del 118, diretti dalla Tenente di Vascello Samantha Losito.

Trasferimento e cure mediche a Marina di Camerota

Giunti sul posto, i sanitari e il personale medico hanno subito prestato i primi soccorsi al 52enne che poco dopo è stato trasferito presso il porto di Marina di Camerota, dove ad attenderlo vi era altro personale medico a bordo dell’ambulanza presente sulla struttura portuale. Il malcapitato è stato dunque sottoposto a tutti gli accertamenti necessari e alle cure del caso, prima di disporre un eventuale trasferimento presso una struttura ospedaliera. La tempestività dell’intervento ad opera degli uomini della Guardia Costiera ha impedito che le condizioni di salute del malcapitato peggiorassero. Tanto lo spavento che ha colpito tutti i presenti.