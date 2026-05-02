Comunali Salerno, tre liste a supporto di Zambrano: «ribaltiamo la città»

Continuano gli incontri e i momenti di confronto tra i cittadini e i candidati sindaci di Salerno in vista delle prossime elezioni comunali. Anche l’ingegnere Armando Zambrano, sostenuto da liste civiche e forze riformiste, ha presentato la sua squadra lo scorso venerdì presso il Polo Nautico.

Le tre liste in campo

Il progetto politico di Zambrano si articola su tre pilastri elettorali:

Oltre in Azione

Zambrano Sindaco

Salerno di tutti

Un appuntamento che ha messo al centro la squadra e il programma, fatto, come sottolineato dal candidato sindaco, di “impegni concreti e un futuro da costruire insieme. È il momento di esserci, di scegliere, di partecipare”.

Il tema dell’alternanza e del cambiamento

Uno dei punti cardine del discorso di Zambrano è stata la critica alla gestione amministrativa degli ultimi decenni, evidenziando la necessità di un ricambio al vertice di Palazzo di Città:

“In questa amministrazione è mancato un principio che si lega alla democrazia, che è quello dell’alternanza. Un modo per evitare i centri di potere che durano troppo”.

L’obiettivo dichiarato è quello di segnare una netta rottura rispetto ai precedenti 33 anni di amministrazione. “Dobbiamo ribaltare la città”, ha dichiarato con forza l’aspirante primo cittadino.

“Normalità” come priorità

Zambrano ha poi spostato il focus sulla risoluzione delle criticità quotidiane che affliggono i residenti, promettendo un approccio pragmatico e professionale:

Soluzioni ai problemi: “Mi candido per tentare di mettere un professionista che provi a trovare una soluzione ai problemi che hanno i cittadini salernitani”.

Decoro Urbano: “I cittadini hanno chiesto strade pulite. Si chiedono banalità, noi siamo abituati a farle diventare cose straordinarie”.

La frase che ha fatto da filo conduttore all’intero evento è stata un vero e proprio appello alla partecipazione: “La città ai cittadini, subito”.