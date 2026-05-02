Cronaca

Auto bruciata sulla spiaggia libera: giallo al relitto della nave polacca

Macabro ritrovamento sulla spiaggia libera: un fuoristrada Mitsubishi Pajero è stato rinvenuto carbonizzato vicino allo spartifuoco 5. Indagini in corso per risalire agli autori del rogo

Antonio Elia

Nella mattinata odierna, gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un macabro rinvenimento sulla spiaggia libera, in corrispondenza dello spartifuoco numero 5. L’area è già nota alla cronaca locale per la presenza del relitto della nave polacca. Il veicolo rinvenuto è un fuoristrada, identificabile come un modello Mitsubishi Pajero, trovato completamente distrutto dalle fiamme.

Le condizioni del veicolo e il recupero

Il rogo ha ridotto il mezzo a una carcassa carbonizzata, rendendo al momento impossibile la lettura della targa o l’identificazione immediata del numero di telaio. Il fuoristrada, oltre a essere incendiato, è risultato parzialmente insabbiato. La Polizia Municipale ha già provveduto al recupero del mezzo e alla messa in sicurezza dell’intera area circostante per consentire i rilievi.

Ipotesi investigative e indagini in corso

Il veicolo è attualmente sotto sequestro e oggetto di approfondite indagini. Il sospetto degli inquirenti è che il fuoristrada possa essere stato utilizzato per la commissione di reati e successivamente abbandonato e dato alle fiamme per cancellare ogni traccia biologica o prova materiale. Le autorità sono al lavoro per risalire ai proprietari originari e, soprattutto, agli autori del gesto, incrociando i dati delle denunce di furto con i rilievi tecnici effettuati sul posto.

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