Auto bruciata sulla spiaggia libera: giallo al relitto della nave polacca

Nella mattinata odierna, gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un macabro rinvenimento sulla spiaggia libera, in corrispondenza dello spartifuoco numero 5. L’area è già nota alla cronaca locale per la presenza del relitto della nave polacca. Il veicolo rinvenuto è un fuoristrada, identificabile come un modello Mitsubishi Pajero, trovato completamente distrutto dalle fiamme.

Le condizioni del veicolo e il recupero

Il rogo ha ridotto il mezzo a una carcassa carbonizzata, rendendo al momento impossibile la lettura della targa o l’identificazione immediata del numero di telaio. Il fuoristrada, oltre a essere incendiato, è risultato parzialmente insabbiato. La Polizia Municipale ha già provveduto al recupero del mezzo e alla messa in sicurezza dell’intera area circostante per consentire i rilievi.

Ipotesi investigative e indagini in corso

Il veicolo è attualmente sotto sequestro e oggetto di approfondite indagini. Il sospetto degli inquirenti è che il fuoristrada possa essere stato utilizzato per la commissione di reati e successivamente abbandonato e dato alle fiamme per cancellare ogni traccia biologica o prova materiale. Le autorità sono al lavoro per risalire ai proprietari originari e, soprattutto, agli autori del gesto, incrociando i dati delle denunce di furto con i rilievi tecnici effettuati sul posto.