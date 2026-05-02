Attualità

Giungano: studenti dell’IC “Gino Rossi Vairo” in visita a Montecitorio

Ad accogliere la delegazione cilentana a Montecitorio, l'onorevole Gianpiero Zinzi che ha fatto dono ai ragazzi di una copia della Costituzione

Antonella Agresti

È stata una giornata trascorsa tra i banchi del Parlamento, quella dello scorso 30 aprile, per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo. Gli studenti del plesso di Giungano hanno visitato l’aula di Montecitorio accompagnati da alcuni docenti, dal dirigente scolastico Bruno Bonfrisco e dal sindaco Giuseppe Orlotti. Proprio l’amministrazione comunale, infatti, ha promosso la visita guidata.

La giornata

Ad accogliere la delegazione cilentana a Montecitorio, l’onorevole Gianpiero Zinzi – deputato della Lega di cui è commissario regionale in Campania – che ha fatto dono ai ragazzi di una copia della Costituzione. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di assistere alla seduta ordinaria dei parlamentari salutati in aula dal vicepresidente della Camera Sergio Costa che non ha mancato di estendere “un saluto affettuoso al Cilento“.

Il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco ha ringraziato il sindaco Orlotti per aver regalato ai ragazzi l’opportunità di una lezione di Educazione Civica sul campo che ha favorito la conoscenza diretta delle Istituzioni dello Stato. Il primo cittadino Orlotti, da parte sua, ha espresso riconoscenza all’Onorevole Zinzi e al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che, in occasione dell’inaugurazione del nuovo edificio scolastico di Giungano, aveva ufficialmente formulato l’invito a visitare il Parlamento.

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