Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in visita a Giungano: questa mattina la cerimonia istituzionale

Cerimonia istituzionale questa mattina a Giungano per la visita del Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara accolto dal Sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti con l’Amministrazione Comunale, da tanti amministratori del territorio giunti a Giungano per l’importante giornata.

Gli interventi istituzionali

Ad accogliere il Ministro Valditara a Giungano il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito; il Questore, Giancarlo Conticchio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, Giuseppe Colella e tanti rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine. A prendere parte all’incontro anche i dirigenti delle scuole del territorio con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo”, che ha sede anche a Giungano, Bruno Bonfrisco e il Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum, Francesco Cerrone.

La cerimonia

Il Ministro è stato atteso dagli studenti del territorio davanti al Municipio di Giungano, i piccoli alunni hanno sventolato il tricolore e si sono intrattenuti con il Ministro che ha voluto salutarli uno per uno. La cerimonia ha poi avuto inizio ufficialmente con la deposizione di una corona dinanzi al Monumento ai Caduti di Giungano a cui ha fatto seguito la visita del Ministro presso le nuove strutture scolastiche di Giungano.

L’orchestra dell’I.C. “Gino Rossi Vairo” si è esibita dinanzi al Ministro e a tutti i presenti nell’inno d’Italia e in brani di fama internazionale. “Con Agenda Sud e il Piano Estate abbiamo fatto investimenti importantissimi per garantire tante risorse anche alla Campania.

I risultati delle iscrizioni saranno resi noti lunedì prossimo, ma vi anticipo in anteprima che la Campania è prima per numero di iscrizioni del percorso di studi “4+2″ fatto con la riforma degli Istituti Tecnico Professionali” ha detto, tra le altre cose, il Ministro ai microfoni di InfoCilento soffermandosi su aspetti importanti che riguardano il mondo della scuola e il contrasto alla dispersione scolastica.