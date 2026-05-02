L’Agropoli cade a Pontecagnano: decide Chiangone, ora testa ai playoff

Sconfitta indolore per i delfini, che chiudono la regular season al quarto posto con 63 punti. Tra una settimana sarà tempo di playoff contro l’Atletico Pagani. Il Città di Pontecagnano attacca forte sin dai primi minuti, provando a sfruttare la velocità degli esterni Farina e Zambrano, ma è l’Agropoli ad avere la prima occasione da gol al 19′: un cross di Capozzoli, deviato dal centrocampista del Pontecagnano Romano, sfiora la traversa e per poco non beffa Bettoni. Il Pontecagnano continua ad attaccare con più effettivi ma, a parte qualche conclusione imprecisa, non crea reali pericoli alla porta di Lesta.

Ripresa e rete decisiva di Chiangone

Nel secondo tempo iniziano a fioccare le occasioni da gol: la prima arriva al 48′ con Farina che per poco non riesce a dribblare Lesta per siglare l’1-0. Circa dieci minuti più tardi, Caruso salva sulla linea dopo una mischia in area di rigore nata da un calcio d’angolo. Al 61′ vengono premiati gli sforzi dei padroni di casa: un cross di D’Amato da corner trova sul primo palo la testa di Chiangone, che porta in vantaggio il Città di Pontecagnano.

Reazione dell’Agropoli e verdetto finale

Pochi minuti più tardi arriva la reazione dell’Agropoli: Tedesco va via a Di Carlo e mette al centro per De Luise, che manca l’appuntamento con il pallone; la sfera arriva a Michelli, il cui tiro viene però respinto da un salvataggio miracoloso di Solimene. Il risultato resta bloccato sull’1-0. Da lì in avanti l’Agropoli non riesce a costruire altre occasioni da rete e il vantaggio gialloblù regge fino al fischio finale: al “23 Giugno 1978” finisce 1-0. Per il Città di Pontecagnano è festa grande per il secondo posto e il pass per la finale playoff di girone. Per l’Agropoli, la prima sconfitta della “gestione Squillante” non crea danni, poiché il quarto posto era già blindato. Il momento più importante della stagione arriverà tra una settimana in casa del Pagani.