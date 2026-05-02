Serre, incendio di Macchia Soprana: effettuati sopralluoghi. Situazione attenzionata

Torna alta la tensione nel comune di Serre. Dopo il recente e devastante rogo di ecoballe presso il sito militare di Persano, un nuovo incendio ha colpito la discarica regionale di Macchia Soprana, riaccendendo l’allarme ambientale sul territorio.

La dinamica e i danni

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo ha interessato e completamente distrutto dodici silos contenenti percolato. Sul posto è intervenuta l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Antonio Opramolla e dall’Assessore all’Ambiente Marta Pizzarelli, per monitorare l’evolversi della situazione.

Presente sul sito anche il Maresciallo della Stazione Carabinieri di Serre, Francesco Candido, che ha presidiato le operazioni di prelievo del liquido con le autobotti, coordinate da ARPAC ed EcoAmbiente. Il sito, attualmente di competenza della Provincia di Salerno e gestito da EcoAmbiente (responsabile anche di custodia e videosorveglianza), non è stato sottoposto a sequestro.

La posizione del Comune: “Accesso agli atti immediato”

Il Sindaco Opramolla ha confermato di aver già richiesto l’avvio delle procedure per l’accesso agli atti presso tutti gli enti competenti: Vigili del Fuoco, ARPAC, Provincia di Salerno ed EcoAmbiente.

“Auspichiamo un ripristino in sicurezza dello stato dei luoghi e ringraziamo il Maresciallo Candido per aver assistito, presidiando il territorio, a tutte le operazioni sul sito”, hanno dichiarato dalla Casa Comunale.

L’intervento della Regione Campania

Sulla vicenda è intervenuta tempestivamente anche l’Assessore all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro, assicurando un monitoraggio costante:

“Tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell’area e della popolazione con verifiche tecniche. Vogliamo rassicurare i cittadini: la Regione Campania è presente e garantiremo trasparenza e tutela della salute pubblica”, ha sottolineato l’Assessore.