Attualità

Sessa Cilento: inaugurato sportello ATM della Bcc Magna Grecia

Taglio del nastro a San Mango Cilento per il nuovo sportello ATM della BCC Magna Grecia. Un servizio essenziale per anziani e residenti

Chiara Esposito

È stato inaugurato a San Mango Cilento, frazione del Comune di Sessa Cilento, lo scorso giovedì, il nuovo sportello bancomat multifunzione della BCC Magna Grecia. Un momento atteso da tempo dai residenti, che hanno preso parte con interesse alla cerimonia ufficiale.

Le autorità presenti

Alla cerimonia hanno partecipato figure istituzionali e locali di rilievo:

  • Il Sindaco Gerardo Botti e i Consiglieri comunali;
  • Rappresentanti delle autorità civili e religiose;
  • I dirigenti della BCC Magna Grecia, tra cui il Vice Presidente Vicario Lucibello.

Un servizio vicino ai cittadini e agli anziani

L’attivazione del nuovo ATM segna un traguardo importante per il territorio, soprattutto per le persone anziane, che da anni segnalavano la mancanza di un servizio bancario vicino e facilmente accessibile. Grazie al nuovo sportello, sarà possibile svolgere operazioni essenziali senza doversi spostare nei centri vicini, con un beneficio concreto per la vita di tutti i giorni e per il senso di appartenenza della comunità.

“Un intervento dal forte valore sociale che ha saputo cogliere i bisogni della popolazione.”

La sinergia con la Diocesi

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Diocesi, che ha messo a disposizione i locali necessari alla realizzazione del progetto, confermando ancora una volta attenzione e vicinanza alle esigenze del territorio. Parole di apprezzamento sono state espresse anche per la dirigenza della BCC Magna Grecia per aver sostenuto con convinzione l’iniziativa.

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