Fuoristrada rubato a Capaccio e ritrovato carbonizzato sulla spiaggia di Eboli

Nella mattinata odierna, gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un rinvenimento sulla spiaggia libera, in corrispondenza dello spartifuoco numero 5. L’area è già nota alle cronache per la presenza del relitto della nave polacca. Si tratta di un veicolo fuoristrada, identificabile come un modello Mitsubishi Pajero, trovato completamente distrutto dalle fiamme.

Mezzo distrutto e parzialmente insabbiato

Il rogo ha ridotto il mezzo a una carcassa carbonizzata, rendendo inizialmente impossibile la lettura della targa o l’identificazione immediata del numero di telaio. Il veicolo è stato individuato all’altezza dello spartifuoco n. 5, parzialmente insabbiato tra i detriti. La Polizia Municipale ha già provveduto al recupero del fuoristrada e alla successiva messa in sicurezza dell’intera area interessata.

Indagini sul possibile utilizzo criminale

Il fuoristrada è attualmente sotto sequestro ed è oggetto di approfondite indagini. Il sospetto degli inquirenti è che il veicolo possa essere stato utilizzato per la commissione di reati e successivamente abbandonato e dato alle fiamme nel tentativo di cancellare ogni traccia biologica o prova materiale che potesse condurre ai responsabili.

Il riconoscimento del proprietario tramite il web

Nel frattempo, è emerso un elemento decisivo per l’attività investigativa: il veicolo risulta rubato a Capaccio e la denuncia era stata sporta proprio nella giornata di ieri. Il proprietario, dopo aver visto le immagini circolate online, avrebbe riconosciuto il proprio mezzo, fornendo una conferma definitiva ai sospetti già maturati dagli investigatori nelle prime ore dopo il ritrovamento.