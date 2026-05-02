Roccadaspide in festa per San Michele Arcangelo: il programma a Fonte

Fonte, frazione di Roccadaspide, si prepara a festeggiare, come da tradizione, San Michele Arcangelo con un ricco programma di celebrazioni e festeggiamenti civili e religiosi.

L’inizio delle celebrazioni religiose

Si inizierà domenica 3 maggio con la Santa Messa delle ore 9:00 presieduta da Don Gianluca Cariello e con la Santa Messa – Novena delle ore 18:00 presieduta da Don Luigi Quaglia. Dal 4 al 7 maggio le celebrazioni religiose delle ore 18:00 continueranno con la Santa Messa e il Santo Rosario.

Il debutto dei festeggiamenti civili con Gigione

I festeggiamenti civili inizieranno il 7 maggio quando, alle ore 20:30, si terrà “La Corrida” e si esibiranno due ospiti d’eccezione: il cantante Gigione e il M° Giampiero Veneroso con il suo gruppo “Le Note che contano”.

Il giorno di San Michele: messe e processione

L’8 maggio, giorno della festa di San Michele, Don Luigi Quaglia officerà la Santa Messa delle ore 9:00 a cui seguirà la processione che riprenderà alle ore 16:30. Alle ore 18:00 Don Gianluca Cariello e Don Cosimo Cerullo concelebreranno la seconda messa della giornata.

Gran finale con musica e fuochi pirotecnici

Al termine delle celebrazioni religiose prenderanno il via gli spettacoli: a partire dalle ore 21:00 si esibirà il gruppo “Ibiza Live Time”, mentre alle ore 23:45 ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Gli spettacoli si terranno davanti alla storica e suggestiva Cappella di San Michele e saranno tutti ad accesso gratuito. I festeggiamenti sono stati organizzati grazie all’impegno del Comitato Festa San Michele e della Parrocchia San Giuseppe.