Futsal: doppio pari per Feldi e Sporting, ora i play-off

Il sipario sulla regular season della Serie A di futsal è calato emanando i suoi verdetti finali. La trentesima, e ultima, giornata è stata l’ultima in massima serie per i liguri del CDM, Pirossigeno Cosenza e Mantova: i tre quintetti sono costretti, infatti, alla retrocessione che proveranno ad evitare nel play-out Active Network e Fortitudo Pomezia.

Futsal: pari per la Feldi Eboli

Trasferta conclusa sul 5-5 per la Feldi Eboli che impatta a Genzano. Parte male la gara delle ‘volpi’ sotto di tre reti tre punti nella prima frazione. Vantaggio laziale al 7′ con Barichello che al 12′ raddoppia mentre Gastaldo allunga il divario tra le due squadre. Nella seconda frazione per la Feldi si scatena Mateus che accorcia le distanze al 5′ per pareggiare i conti al 7′. Nel mezzo la rete di al 6′ Echavarria con Caponigro al 10′ che ribalta addirittura la gara che si porta sul 3-4 per la Feldi. Al 17′ prima il pari di Ricci e subito dopo il nuovo vantaggio Feldi con il terzo gol personale di Mateus. La contesa si chiude sul 5-5 con la rete dell’ex Barra ad un minuto dal gong finale.

Pareggio anche per lo Sporting

Pari e spettacolo anche al Pala San Rufo dove lo Sporting Sala Consilina pareggia per 4-4 contro la capolista Meta Catania. Vantaggio etneo in apertura con Pulvirenti al 1′ ,sblocca subito la contesa, la partenza a razzo della gara vede Foti pareggiare i conti al 2′ e Vidal al 6′ ribaltare il risultato per i salesi. Al 12′, invece, Melio Rossi firma il tris dei padroni di casa in piena fiducia che chiudono la frazione sul 4-1 grazie alla seconda rete di giornata di Foti. Nella ripresa al 9′ Musumeci accorcia le distanze con Silvestri elevato al quadrato a ricalibrare il risultato con i guizzi giunti al 14′ e al 16′ che portano i bi-campioni d’Italia sul definitivo 4-4.

I VERDETTI – Ora la post-season con i quarti di finale play-off che vedranno Meta Catania opposta agli irpini della Sandro Abate, i piemontesi della L84 che sfideranno Genzano, derby campano poi tra Napoli e Sporting Sala Consilina con la Roma che se la vedrà con la Feldi Eboli.