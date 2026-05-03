Assistenza pediatrica a Capaccio Paestum, dal Santobono arriva il dottor Raffaele Pecoraro

A partire dal 4 maggio, il dottor Raffaele Pecoraro inizierà ufficialmente il proprio incarico come pediatra di famiglia a tempo indeterminato a Capaccio Paestum. Dopo un significativo percorso clinico maturato in contesti ospedalieri di eccellenza, il medico ha scelto di orientare la propria carriera verso la pediatria territoriale, con l’obiettivo di garantire un supporto costante ai minori della comunità locale.

Formazione d’eccellenza e competenze specialistiche

Il profilo professionale del dottor Pecoraro vanta una preparazione accademica e pratica di alto livello. Formatosi presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Università La Sapienza di Roma, ha successivamente consolidato la propria esperienza lavorativa presso l’Ospedale Santobono. Le sue competenze abbracciano settori cruciali della medicina infantile, tra cui l’allergologia, la gastroenterologia e la reumatologia pediatrica. Questa specializzazione multidisciplinare gli consente di proporsi come un riferimento autorevole non solo per la cura ordinaria, ma anche per la gestione di quadri clinici complessi.

Prevenzione e diagnostica per i piccoli pazienti

L’attività del nuovo pediatra coprirà l’intero arco della crescita, dalla nascita fino all’adolescenza. L’approccio metodologico sarà focalizzato sulla diagnostica di primo livello e sulla prevenzione, pilastri fondamentali per monitorare lo sviluppo psicofisico dei bambini. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire una presa in carico globale, integrando gli screening periodici con percorsi terapeutici personalizzati e un dialogo costante con i genitori.

Il valore della pediatria territoriale e del rapporto di fiducia

La transizione dall’ambito ospedaliero a quello di base risponde a una precisa visione della medicina di prossimità. Il dottor Pecoraro ha sottolineato l’importanza di creare un legame duraturo con il territorio, dichiarando: «La scelta di operare sul territorio nasce dalla volontà di contribuire in modo diretto alla tutela della salute dei bambini della mia comunità, accompagnandoli nel loro percorso di crescita e costruendo un rapporto di fiducia e continuità con le famiglie». Tale impegno mira a trasformare l’assistenza pediatrica in un percorso di accompagnamento strutturato, volto a tutelare il benessere delle nuove generazioni. Il nuovo pediatra sarà a disposizione anche delle famiglie dei comuni limitrofi, ampliando la rete di assistenza pediatrica nell’area.



