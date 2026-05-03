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Castel San Lorenzo, la nuova Pro Loco è già al lavoro: il 1 giugno un grande evento

La Pro Loco di Castel San Lorenzo lancia il progetto ProLoco Kids e annuncia un grande evento per il 1° giugno dedicato ai 50 anni dell'associazione. Scopri tutti i dettagli

Alessandra Pazzanese
Pro Loco Castel San Lorenzo

Il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Castel San Lorenzo, presieduta da Gianfranco Miano, è già al lavoro e ha avviato un progetto dedicato ai più piccoli e ai loro genitori: l’istituzione della “ProLoco Kids”. “Si tratta di un progetto che vuole fare in modo che i cittadini più piccoli possano diventare dei cittadini orgogliosi della loro terra e delle loro radici. I bambini che vorranno partecipare al progetto potranno iscriversi, accompagnati dai loro genitori o da chi ne fa le veci, presso l’Aula Polifunzionale di Castel San Lorenzo, mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 18:00” hanno fatto sapere dal Direttivo.

Un omaggio a mezzo secolo di impegno territoriale

Il direttivo è alle prese anche con un primo grande evento previsto per il 1° giugno. “Onoreremo i 50 anni della Pro Loco – che si aggiunge all’iniziativa dello scorso 31 gennaio – conferendo un riconoscimento a tutti i soci storici e ai presidenti che si sono succeduti nel corso del tempo, ripercorrendo circa 50 anni di storia e incontrando le famiglie di chi ha collaborato con la Pro Loco, ma purtroppo non c’è più” ha affermato il presidente Miano.

L’appuntamento in piazza e il programma estivo

L’evento si terrà in Piazza San Giovanni Paolo II a partire dalle ore 19:30 e per l’occasione saranno presentati anche gli eventi estivi della Pro Loco. Tante iniziative in cantiere, dunque, per i prossimi mesi.

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