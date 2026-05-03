Battipaglia premia l’eccellenza scolastica: bonus da 500 euro per i centisti con lode

L’amministrazione comunale di Battipaglia scende in campo per sostenere il merito e il talento dei giovani cittadini. Attraverso la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, l’Ente ha stanziato dei riconoscimenti economici rivolti agli studenti residenti che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, raggiungendo il massimo traguardo formativo.

Il premio è destinato specificamente a coloro che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con la votazione di 100 e lode all’esame di Stato. L’iniziativa rappresenta un segnale concreto per valorizzare l’impegno costante e i risultati d’eccellenza raggiunti dalle nuove generazioni nel loro percorso di studi.

Requisiti e modalità di partecipazione

Per poter accedere al contributo, i diplomati meritevoli devono inviare la documentazione richiesta seguendo rigorosamente le procedure indicate nel bando istituzionale. La domanda di partecipazione deve essere presentata presso il Protocollo generale del Comune entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 29 maggio 2026.

L’amministrazione ha precisato che saranno considerate valide solo le istanze trasmesse secondo le modalità ufficiali consultabili sul portale dell’Ente. Questo intervento mira a creare un legame diretto tra l’istituzione locale e il mondo della scuola, premiando il sacrificio e la dedizione dei giovani battipagliesi.

Contributo economico e cerimonia di premiazione

Il riconoscimento prevede l’erogazione di un bonus di 500 euro per ciascun beneficiario. La somma verrà versata direttamente tramite bonifico bancario sulle coordinate indicate dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Oltre al sostegno finanziario, l’iniziativa prevede un momento di condivisione pubblica: i vincitori saranno infatti convocati per una cerimonia ufficiale durante la quale avverrà la consegna simbolica dei premi. Per ogni necessità informativa o chiarimento in merito alla procedura, gli interessati possono rivolgersi al Settore Amministrativo, nello specifico al Servizio Politiche scolastiche, culturali e biblioteca, seguendo i riferimenti riportati nell’avviso pubblico.