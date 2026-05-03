Cilento

Tragedia a Eboli, settantenne trovato senza vita in un garage al Ceffato

Un uomo di circa settant'anni è stato rinvenuto privo di vita nel suo garage a Eboli, in zona Ceffato. Sul posto le forze dell'ordine e i sanitari. Comunità in lutto per il drammatico accaduto

Antonio Elia
Incidente Capaccio

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Eboli, dove un uomo di circa settant’anni è stato trovato privo di vita nel garage della propria abitazione, in zona Ceffato. A fare la drammatica scoperta sarebbero stati alcuni familiari, allarmati dall’assenza prolungata dell’anziano.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari e le forze dell’ordine, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un gesto volontario. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

Il cordoglio della comunità

Al termine delle operazioni, la salma è stata liberata e restituita ai familiari. Profondo il cordoglio nella comunità locale, scossa da quanto accaduto. Il rito funebre si terrà nella giornata di domani.

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