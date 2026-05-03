Cilento, Terra di Maria: un viaggio tra fede, storia e tradizioni millenarie

Il Cilento non è solo una terra di miti classici e natura incontaminata, ma è, prima di tutto, una “Terra di Maria”. La devozione alla Vergine Maria attraversa i secoli e si manifesta in ogni angolo di questo territorio, dai piccoli borghi dell’entroterra alle vette più alte. Qui, la fede si fa cultura e la tradizione diventa l’anima di un popolo che, da generazioni, affida le proprie speranze alla protezione della Madre di Dio.

I sette santuari mariani: le “Sette Sorelle”

Al centro della spiritualità cilentana troviamo il suggestivo legame delle “Sette Sorelle”, i sette principali santuari mariani situati su punti strategici e panoramici della regione. Dal Monte Stella al Sacro Monte di Novi Velia, questi luoghi di culto non sono solo mete di pellegrinaggio, ma veri e propri fari spirituali. La leggenda narra di una fratellanza tra le diverse effigi della Madonna, ognuna con una sua identità specifica, ma tutte unite nel proteggere la vasta piana e le valli sottostanti.

Architettura e arte: i segni della devozione rupestre

L’impronta mariana nel Cilento si legge chiaramente anche nell’architettura. Molti dei santuari sono nati in luoghi impervi, spesso all’interno di grotte o su picchi rocciosi, a testimonianza di una fede che cerca l’isolamento e l’ascesa verso il divino. Affreschi bizantini, statue lignee e piccoli ex-voto raccontano storie di grazie ricevute e di un artigianato locale che ha saputo tradurre in arte il sentimento religioso popolare.

Tradizioni popolari e pellegrinaggi contemporanei

Ancora oggi, le feste patronali e i pellegrinaggi a piedi rappresentano momenti di aggregazione sociale fondamentali. Le “compagnie” di fedeli che risalgono i sentieri intonando canti tradizionali sono la prova vivente di un patrimonio immateriale che non accenna a sbiadire. Questi riti, che mescolano il sacro con il profano, attirano ogni anno migliaia di visitatori, rendendo il Cilento un caso unico di turismo religioso e antropologico.

Valorizzare l’itinerario mariano per un turismo sostenibile

Promuovere il Cilento come “Terra di Maria” significa anche offrire una chiave di lettura diversa per il turismo moderno. Non solo mare e gastronomia, ma un percorso spirituale e storico che permette di destagionalizzare l’offerta turistica. Riscoprire questi sentieri significa camminare nella storia, rispettando l’ambiente e valorizzando l’identità più autentica e profonda del Mezzogiorno d’Italia.